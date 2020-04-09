Москва, , 11:29 — REGNUM Российское правительство поддерживает инициативу «Единой России» о расширении кредитных каникул. Об этом заявил 8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией ЕР в Госдуме.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. В числе таких мер называлась возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

Мишустин добавил, что ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал о предложениях партии по этому же направлению, они были переданы праивтельству. Инициативы уже взяты в работу, решение по ним будет принято буквально на днях, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в ходе селекторного совещания с губернаторами Путин обратился к правительству РФ, попросив рассмотреть возможность расширения кредитных каникул для большего числа граждан.

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