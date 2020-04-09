Самара, , 11:31 — REGNUM Ремонт дорог, которые входят в перечень национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», начат в Самарской области. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящий момент подрядчики ведут подготовительные процессы. К асфальтированию дорог они планируют приступить в конце апреля, когда стабильно установится теплая погода.

Отмечается, что в текущем году в рамках этого национального проекта запланирован ремонт 244,8 км автомобильных дорог. В том числе будут отремонтированы 183,6 км региональных трасс, 43,4 км местной сети дорог в Самаре и 17,8 км дорог в Тольятти.

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