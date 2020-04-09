Тбилиси, , 11:22 — REGNUM Видеоконференцию с главами Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатского банка развития (АБР) Сумой Чакрабарти и Масацугой Асахавой провел премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Сообщается, что главной темой на видеоконференции были экономические проблемы, вызванные распространением COVID-19 в мире. Также стороны обсудили посткризисную помощь, которую могут оказать ЕБРР и АБР.

«По словам президентов финансовых институтов, тот факт, что Грузия успешно справляется с кризисом, дает основание утверждать, что страна очень быстро восстановит темпы и позиции экономического развития, которые были у страны в начале 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Чакрабарти и Асахава подтвердили свою готовность активно поддерживать Грузию в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры, принятые в Грузии для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса, стали критическими для туристического сектора экономики страны и связанных с ним предприятий.

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