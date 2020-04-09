Москва, , 11:17 — REGNUM Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел пакеты акций на сумму около $1 млрд в четырех крупных европейских нефтяных компаниях. Это норвежская Equinor ASA, англо-нидерландская энергетическая Royal Dutch Shell, французская Total SA и итальянская Eni SPA, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н. Александр Разуваев.

«Саудовский чиновник, цитируемый изданием The Wall Street Journal, сообщил, что подобные сделки могут состояться и в будущем.

С начала марта цены на нефть падали до двадцатилетних минимумов. Одной из причин стал распад сделки ОПЕК+: входящие в организацию страны не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти.

Это хорошая инвестиция. Нефть в долгосрочном плане будет расти, как и фондовые рынки. Возможно, данная инвестиция говорит о том, что Саудовская Аравия полагает, что соглашение ОПЕК+ будет восстановлено.

Вопрос: почему не были сделаны инвестиции в российскую нефтянку. «Сургутнефтегаз» — если учитывать денежную позицию, наверно, лучший объект для вложения капитала в мире. А бизнес Газпрома сопоставим с бизнесом саудовской нефтяной компании, которая недавно провела IPO. Вероятно, здесь замешена политика.

Отношения России и Саудовской Аравии сейчас сложные. К тому же Россия поддерживает тесные связи с Ираном, который является главным врагом Саудовской Аравии. Поэтому инвестиции в акции российских нефтяных компаний нежелательны.

Хотя в начале нулевых годов на рынке были слухи, что саудиты готовы купить «Славнефть» и даже присматриваются к «Сибнефти» и «Юкосу». Однако Кремль был принципиально против. В итоге «Славнефть» купили «ТНК» и «Сибнефть», — высказал свою точку зрения эксперт.

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