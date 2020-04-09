Москва, , 11:13 — REGNUM Российская экономика более устойчива, чем экономика Саудовская Аравии и может дольше выдерживать период низких цен на нефть, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Саудиты сейчас находятся в состоянии жуткой внутренней борьбы за власть, — сказал Делягин. — Там борются кланы, ориентированные на Трампа, и кланы, ориентированные на американских либералов. И эта борьба абсолютно жестокая, абсолютно лютая. При этом Саудовская Аравия суверенитетом не обладает. Это совместное предприятие Израиля и США, насколько можно судить. И у кого какая доля, вопрос открытый. Так что им не до своей экономики. При этом у Саудовской Аравии накоплен запас порядка 500 млрд долларов, и некоторое время они могут терпеть низкие цены на нефть. Мы можем терпеть дольше. Мы более устойчивы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии.