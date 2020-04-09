Москва, , 11:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу правительства РФ Михаила Мишустина взять рост цен в ретейлинговых сетях под особый контроль.

«Вчера президент озвучил дополнительные меры поддержки граждан, но у нас получается, что эти наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он сослался на данные по торговым сетям.

«Мне только что дали справку по торговым сетям — «Пятерочка», «Лента», «Магнит», которые объявили на торгах желаемую цену закупки плодоовощной продукции: по огурцу. Они закупают по 27, 50 рублей за килограмм, а уже реализуют за 149,9 рублей… Такая же ситуация по помидорам, такая же ситуация по другой плодоовоощной продукции. Уже не говорим о лимонах и не говорим о том, в какой ценовой группе имбирь. Там просто в 20 раз цена взлетела», — привел он цифры.

Володин призвал остановить беспредел.

«Этот беспредел необходимо остановить. Потому что для кого война, для кого мать родна… Правильно было бы не только остановить, осудить, предупредить. Они что творят? Вот этот вопрос думаю, что, Михаил Владимирович, можно было бы, учитывая, что у вас сейчас будет заседание правительства, озвучивать. Совесть теряют последнюю. Нельзя так», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение недели в режиме видеоконференций проходят встречи депутатов фракций Госдумы с Михаилом Мишустиным в рамках отчета правительства, 9 апреля проходит встреча парламентариев от «Единой России».

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