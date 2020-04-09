9 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Компании переходят на четырехдневную рабочую неделю, магазины ввели «сокращенные режимы смен», сокращая время своей работы. Как эти меры скажутся на доходах сотрудников? Насколько такие меры законны в нынешних условиях и в связи с указом президента с уточнением про «сохранение зарплаты»? Отвечает доцент кафедры теории государства и права и международного права Института государства и права Тюменского государственного университета.

Юлия Холодионова, , 12:24 — REGNUM Если рассматривать с позиции закона и трудового законодательства, то стоит начать с того, что, согласно ст. 91 ТК РФ, рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.

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Законодательно установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, но продолжительность может быть и меньше 40 часов в неделю, тем более если это обусловлено объективными обстоятельствами, как в настоящее время.

Сокращение рабочего времени в неделю зависит от вида деятельности организации и при условии сохранения размера уровня заработной платы может быть сохранено, исходя из требований статьи 146 ТК РФ, за счет работы в особых условиях, что наблюдается сейчас в соответствии с Указом № 239 от 02 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которым предусмотрено, что ограничения не распространяется на:

непрерывно действующие организации;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.

И сферам бизнеса, относящихся к перечисленным в Указе, резкое падение доходности не грозит, скорее даже можно прогнозировать незначительный рост.

А непосредственно размер заработной платы работников в период эпидемии коронавируса зависит от действий организации-работодателя, но не менее обычного уровня. Да, если оплата труда носит постоянный и мотивационный характер, имеются в виду премии по итогам работы, то некоторое снижение будет, но это не влияет на доходы, состоящие из должностного оклада, постоянных надбавок, компенсаций, выслуги лет.

В сложившихся условиях, не нарушая закон, работодатели вправе:

отправить работников на «удаленную» работу — оплата труда сохраняется и рассчитывается по тем же правилам, меняется только место работы;

оформить вынужденный простой — начисляется не менее 2/3 оклада или тарифной ставки, указанной в трудовом договоре;

оформить ежегодный оплачиваемый отпуск (если предусмотрен графиком) — начисляются отпускные, которые рассчитываются как средний заработок за последние 12 месяцев работы;

по согласию работника направить его в отпуск за свой счет — оплата труда не производится;

уволить при наличии на то оснований (собственное желание работника, соглашение сторон, сокращение, закрытие предприятия или ИП, нарушения со стороны работника) — в последний день трудового периода начисляются и выдаются все положенные выплаты по оплате труда.

Фактически при добросовестном поведении работодателя и организации режима работы доходы сотрудников не снизятся, но существует и риск того, что коммерческие и сервисные организации, зависящие от клиентопотока и выручки, в связи с вынужденным закрытием отправят сотрудников в отпуска за свой счет, без сохранения заработной платы, что по соглашению сторон допускается, и многие сотрудники на это согласятся с целью сохранения рабочих мест.

И это законно, но каждый случай индивидуален и требует детального рассмотрения, особенно на предмет злоупотребления со стороны работодателя.

А вот что касается экономики и бизнеса — вопрос крайне полярен. Однозначно, сервисные отрасли пострадают из-за вынужденной приостановки работы, отсутствия клиентов и снижения потребительской платежеспособности. С другой стороны, вынужденное ограничение людей в реализации потребностей вызовет повышенное обращение, например, в салоны красоты и парикмахерские, сервисные пункты ремонта, частные пекарни, пиццерии, кафе, объекты развлечений и досуга, что, несомненно, приведет к всплеску доходности этих предприятий.

Этот всплеск будет носить краткосрочный и временный характер, так как удовлетворение потребностей приведет к среднестатистическим показателям предприятия. Также не стоит забывать, что многие предприятия малого и среднего бизнеса вынужденно закроются или ликвидируются, что приведет к перераспределению клиентопотока, изменению доходности вернувшихся к работе предприятий, и, как следствие, увеличению доходности сотрудников по итогам работы.