Киев, , 11:06 — REGNUM Украинский бизнесмен Игорь Гуменный раскритиковал правительство страны за заявления об уровне безработицы, и дал понять, что считает официальные данные, которыми оперируют власти, сильно заниженными.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр экономики Украины Игорь Петрашко заявил, что правительство прогнозирует рост «официальной» безработицы в этом году до 9,4%. Министр отметил, что на сегодня в стране уже зарегистрировано 364 тысячи безработных, что на 13% больше, чем в 2019 году.

«В Украине, через три недели, когда выключили целые отрасли: рестораны, непродовольственный ритейл и всю-всю сервисно-логистическую цепочку, мы официально имеем всего 364 тыс. безработных? В Украине, где закрылось 50 тыс. ресторанов?», — задается на эти данные вопросом бизнесмен.

Гуменный отмечает, что по данным Торгово-промышленной палаты Украины, в стране 650 тыс. малых и средних предприятий, на которых работает до 4 млн человек, и дает понять, что примерно на таком уровне безработица и будет.

Он отмечает, что для решения любой проблемы необходимо оценить ее масштабы.

«Украина понимает масштаб проблем? Знает сколько у нас людей осталось безработными, без средств к существованию?», — спрашивает бизнесмен.