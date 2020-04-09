Москва, , 10:44 — REGNUM Саудовская Аравия заранее накопила большие резервы перед тем, как сорвать сделку ОПЕК+, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я надеюсь, что новая договорённость в рамках ОПЕК+ будет достигнута, — сказал Делягин. — Но, к сожалению, есть риски, потому что саудиты занимаются откровенным жульничеством. Саудиты сказали, что у них добыча 12 млн баррелей, хотя она у них 9 млн баррелей, максимум 10 млн. И тот выброс нефти, который они сделали, они заранее накопили резервы. Причём заранее накопили резервы и в Японии, и в Роттердаме, для того чтобы меньше зависеть от перевозчиков. А эта их истерика — это заранее подготовленный план. И в любой стране мира, кроме нашей, после такого прокола был бы уволен руководитель службы разведки. С волчьим билетом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торги по нефти марки Brent 8 апреля завершились ростом на 3,79%, до $33,65 за баррель.

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