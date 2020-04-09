Москва, , 10:43 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил правительству РФ заморозить цены на ряд продуктов питания и товаров, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

«Мы предлагаем принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары, или отдельные группы, по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств», — заявил Неверов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Розница обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимали. Получается, что это результат действий недобросовестных посредников, указал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что, с одной стороны, говорится об отсутствии дефицита товаров, однако цены выросли, например, лимоны, имбирь и другие продукты питания.

В течение недели в режиме видеоконференций проходят встречи депутатов фракций Госдумы с Михаилом Мишустиным в рамках отчета правительства, 9 апреля проходит встреча парламентариев от «Единой России».

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