Тбилиси, , 10:42 — REGNUM Для жителей Грузии, решивших отказаться от субсидий на оплату коммунальных услуг, создана специальная интернет-платформа. Об этом 8 апреля на своей странице в соцсети Facebook написала энергоомбудсмен Саломе Вардиашвили.

Она сообщила, что все, кому субсидия не требуется, смогут оформить отказ на сайте, и заранее поблагодарила сограждан за проявленную ответственность.

«Энергоомбудсмен благодарит всех потребителей за высокую гражданскую ответственность, поскольку каждый вернувшийся тетри будет направлен на помощь тем гражданам, кто реально нуждается в этом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля премьер-министр Грузии объявил, что жителям страны со средним уровнем потребления электроэнергии газа будут оплачены затраты на коммунальные услуги. По расчетам, подобная мера должна коснуться 2/3 всех семей в стране.

На это грузинские власти решили пойти, чтобы минимизировать экономический эффект от мер, которые приняты в рамках противодействия распространению коронавируса.

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