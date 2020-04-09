Москва, , 10:38 — REGNUM Внеочередная конференция ОПЕК+ в дистанционном формате состоится 9 апреля в 17:00 мск, сообщили в пресс-службе министерства энергетики России.

По данным министерства, Россия готова сократить объем суточной добычи нефти на 14% от уровня добычи в первом квартале 2020 года. Примерный объем сокращений составит 1,6 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в министерстве энергетики России заявили о готовности пойти на сокращение добычи нефти при условии, что уровень сокращения будет отсчитываться от показателей первого квартала 2020 года. Кроме того, остальные страны должны обеспечить пропорциональное снижение.

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