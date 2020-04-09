Самара, , 10:40 — REGNUM 6,8 тысяч медицинских работников получат федеральные надбавки к зарплате в Самарской области, о которых говорил президент России 8 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в своем обращении, 9 апреля передает пресс-служба администрации Самары.

По словам главы региона, по поручению президента РФ врачи получат доплату в размере 80 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал 50 тысяч рублей в месяц, а младшему персоналу будет ежемесячно выплачиваться по 25 тысяч рублей.

Дополнительно из резервного фонда губернатора уже выделены средства для материального стимулирования ключевых медицинских работников сверх установленных параметров.

«Врачи должны почувствовать нашу благодарность не только на словах», — заявил Дмитрий Азаров.

Отмечается, что средства будут доведены до медицинских учреждений в самое ближайшее время.

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