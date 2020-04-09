Сеул, , 10:37 — REGNUM В феврале 2020 года экспорт золота, используемого для промышленного и коммерческого использования, из Южной Кореи составил около $290 млн, что является максимальным показателем с сентября 2012 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По данным Таможенной службы страны, в феврале текущего года страна экспортировала 5,8 тонн золота, что на 2,3 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший объём экспортируемого золота пришёлся на Гонконг (3,4 тонны). Отмечается, что рост показателей связан со скачком цен на фоне повышения волатильности рынка.

По состоянию на 24 февраля, стоимость унции золота на Нью-Йорской товарной бирже (NYMWX) составила $1 688,4, что является максимальным показателем с января 2013 года.

Между тем, импорт золота в страну вырос на $29,3 млн, до $66,1 млн. По сравнению с январём текущего года импорт сократился на $300 тыс.

В ЦБ отмечают, что спрос на золото падает, поскольку производителе полупроводников все чаще заменяют золото другими металлами.