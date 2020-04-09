Москва, , 10:30 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил правительству РФ разработать индивидуальные программы развития для регионов на фоне падения экономики из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

«Нужно разработать индивидуальные программы развития для регионов, в первую очередь, с высокой долей дотаций из федерального бюджета в общем объеме доходов. В нынешних условиях каждому региону нужен отдельный план федеральной поддержки», — заявил Неверов в ходе встречи депутатов фракции с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Кроме того, парламентарий заявил о необходимости пересмотреть целевые показатели государственных программ и национальных проектов, чтобы они соответствовали текущей ситуации

В целом Неверов выделил два приоритетных направления: финансовая поддержка регионов и необходимость пересмотра целевых показателей государственных программ и национальных проектов.

В течение недели в Госдуме в режиме видоконференций проходят встречи депутатов парламентских фракций с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Встречи проходят в преддверии отчета правительства РФ.

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