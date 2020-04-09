Москва, 9 апреля 2020, 10:27 — REGNUM Россия дала понять, что она не пойдет на односторонние уступки, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что Россия согласилась сократить добычу в рамках сделки стран ОПЕК+ на 1,6 млн баррелей в сутки.
Такой подход, как полагает Делягин, резко сокращает возможность спекуляций, провокаций и всего остального.
Напомним, как сообщалось ранее, 8 апреля ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго сообщило, что Россия согласилась уменьшить добычу в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала 2020 года.