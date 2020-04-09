Москва, , 10:27 — REGNUM Россия дала понять, что она не пойдет на односторонние уступки, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что Россия согласилась сократить добычу в рамках сделки стран ОПЕК+ на 1,6 млн баррелей в сутки.

«Это нормальная переговорная позиция. Это публичное объявление своей позиции накануне переговоров, — сказал Делягин. — То есть мы признаем свои обязательства, но мы признаем их пропорционально другим участникам мировой добычи, включая США, Норвегию и Бразилию. И мы не пойдем на односторонние уступки. Это просто заявление перед началом переговоров. Наша позиция такая — на большие уступки мы не пойдем, так как мы уже свою позицию заявили, и если переговоры будут сорваны, то не по нашей вине. Я считаю, что это вполне разумно».

Такой подход, как полагает Делягин, резко сокращает возможность спекуляций, провокаций и всего остального.

Напомним, как сообщалось ранее, 8 апреля ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго сообщило, что Россия согласилась уменьшить добычу в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала 2020 года.