Москва, , 10:27 — REGNUM Мастерская управления «Сенеж» запускает образовательную программу в помощь всем, то оказался на самоизоляции из-за Covid-2019

В понедельник, 13 апреля, 2020 года Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начинает цикл экспертных видеоконференций и вебинаров, под общим названием «Полный вперед!». Программа адресована всем, кто находится на самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-2019.

Распространение новой инфекции потребовало перестройки многих привычных процессов, новых подходов. Компании и организации вынуждены оперативно перестраивать рабочий процесс, чтобы сохранить эффективное взаимодействие между сотрудниками и подразделениями.

«Мы запускаем проект в помощь всем, кто вынужденно оказался дома и не знает, как грамотно и с пользой для себя перейти на новый ритм жизни. Наша задача — с помощью образовательно-информационных продуктов «Сенежа» помочь получить дополнительную информацию о ситуации, поддержать работников и работодателей, совместными усилиями найти возможности для развития в условиях новой реальности. Присоединиться к образовательному проекту может любой желающий», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В рамках программы можно получить подробную информацию о вирусе и режиме карантина, волонтерстве, культурных ресурсах, новых идеях для бизнеса. Психологи подскажут, как быть более эмоционально устойчивым к стрессу.

Эксперты поделятся, как эффективно работать на «удалёнке», управлять организацией и обеспечивать ее продуктивность, как регулируются трудовые отношения при дистанционной работе, как может выглядеть виртуальный офис компании, и какие информационно-коммуникационные технологии можно для этого использовать, как оформлять отчетность в условиях дистанционной работы и многое другое.

Каждому работнику помогут сориентироваться в непростых кадровых и трудовых вопросах удаленной работы. Специалисты также поделятся опытом организации работы дома и подскажут, как можно воспользоваться виртуальными проектами платформы «Россия — страна возможностей» для развития собственной карьеры.

«Мы создаем необычную программу. Сейчас на рынке много «информационного шума», а слово «вебинар» многим набило оскомину. Но, как бы то ни было, интернет остается основным источником информации для нас. Задача «Сенежа» сегодня делать продукт легкий, а главное — по-настоящему полезный и позитивный», — прокомментировала проректор Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Проект будет реализован в формате видеороликов до 30 минут каждый. Записи вебинаров будут постоянно доступны на портале «Россия — страна возможностей» всем авторизованным пользователям. За каждого спикера можно будет проголосовать и высказать свое мнение о полезности и нужности предлагаемого материала. Также слушатели смогут высказать пожелания по новым темам проекта и спикерам.