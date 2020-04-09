Москва, , 10:24 — REGNUM Региональные власти должны активнее включаться в работу по поддержке малого и среднего бизнеса, ведь этот бизнес формирует региональные бюджеты, считает депутат Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР).

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания с губернаторами президент РФ Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса. К поддержке предпринимательства должны подключиться и регионы.

«Сегодня регионы должны принять важное решение — предоставить налоговые каникулы малому и среднему бизнесу!» — отметил Катасонов в Facebook.

По его мнению, это спасет бизнес и в дальнейшем принесет дивиденды самим субъектам РФ.