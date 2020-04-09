Тбилиси, , 10:28 — REGNUM Возрождение сахарной промышленности в Грузии является напрасной тратой средств. Такую оценку планам грузинских властей 9 апреля в интервью агентству Report дал основатель движения «Покупай грузинское» Тариел Зивзивадзе.

Он указал на то, что сахар в Грузии перестали производить по объективным причинам — в стране не выращивается сахарная свекла, которая является основным сырьем для производства. Это якобы ставит сахарную промышленность в заведомо невыгодное положение в отношении импортеров.

«Импортировать свеклу? Это сделает стоимость сырья настолько высокой, что грузинский сахар окажется еще в более невыгодном положении по сравнению с импортным сахаром», — сказал Зивзивадзе.

Выращивание свеклы в Грузии он также назвал нерентабельным.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что после того, как страны стали закрывать границы из-за распространения коронавируса, министерство экономики одобрило программу по восстановлению предприятия «Агарский сахар», остановившему производство несколько лет назад.

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