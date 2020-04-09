Москва, , 10:18 — REGNUM Цены на нефть умеренно подросли по итогам торгов 8 апреля и стараются удерживать позиции на утренней сессии 9 апреля, расположившись над уровнем $33 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Отметка $34 по-прежнему не по зубам покупателям, которые закономерно соблюдают осторожность в преддверии значимого события — телеконференции ОПЕК+, по итогам которой должно быть принято решение о сокращении добычи.

Участники рынка практически не сомневаются, что на этот раз производители примут определенные меры для поддержания рынка и восстановления цен, которые находятся на уровнях, при которых для большинства экспортеров добыча становится нерентабельной.

Однако присутствующие разногласия между Россией и Саудовской Аравией заставляют трейдеров сомневаться в том, что условия сделки будут достаточно убедительными, чтобы заметно подтолкнуть цены вверх.

Тем временем вчерашний отчет vинэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране увеличились на 15 млн баррелей, превысив прогноз роста на 9 млн. Запасы бензина и дистиллятов повысились на 10,5 млн и 0,48 млн баррелей соответственно.

Между тем добыча упала сразу на 600 тыс. баррелей в день, что послужило благоприятным фактором для рынка. Причем судя по сокращению числа действующих буровых установок на сланцевых месторождениях, производство черного золота в США будет падать и далее.

В свете предстоящего совещания ОПЕК+ на рынке может возрасти волатильность, а направление движения цен, соответственно, будет зависеть от вердикта экспортеров. Если участников рынка устроят условия сделки, Brent может подскочить и до $40 за баррель. В ближайшей перспективе фьючерсам нужно преодолеть уровень $34», — считает эксперт.

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