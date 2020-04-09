Казань, , 10:10 — REGNUM Бывшего депутата Госсовета и экс-министра финансов Татарии, который также ранее был главой правления обанкротившегося «Татфондбанка», Роберта Мусина пытаются привлечь к ответу за убытки по делу ещё одного банка-банкрота. Конкурсный управляющий ООО «Татагропромбанк» направил в арбитраж республики заявление о взыскании с Мусина, а также четырёх бывших топ-менеджеров ООО 1,2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсный управляющий, опираясь на материалы конкурсного производства, считает, что руководители банка совершали действия по переводу денег в адрес «Татфондбанка» и «Интехбанка». Вменяется им также предоставление безнадёжных кредитов, приобретение таких же прав требований, а также действия по передаче недвижимости «Татагропромбанка» в залог ТФБ как обеспечения по выданному кредиту. Тот был выдан технической организации.

Два руководителя и экс-министр также ответят «за ненадлежащую организацию системы управления» обанкроченного три года назад банка. Сумма 1,2 млрд рублей, которую пытается взыскать управляющий банка для пополнения конкурсной массы, заявлена как убытки.

Напомним, банк, созданный в ноябре 1990 года, лишился лицензии 5 апреля 2017 года, находясь по размеру активов на 400-м месте в банковской системе РФ. Причиной отзыва послужило отрицательное значение собственного капитала. «Финансовая дыра» составляла порядка 0,6 млрд рублей. Проблема возникла «вследствие доформирования резервов по обязательствам ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» в связи с отзывом у них лицензий». ТФБ и «Татагропромбанк» были связаны между собой через аффилированную с Робертом Мусиным компанию «Новая нефтехимия». Последняя на сегодня является банкротом.

Долги «Татагропромбанка» перед 137 кредиторами на начало марта 2020 года составляли 1,782 млрд рублей.

К Роберту Мусину многомиллиардные претензии имеет и ТФБ, подавший заявление на сумму более 141 млрд рублей.