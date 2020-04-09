Москва, , 10:09 — REGNUM Рубль за последние несколько дней заметно укрепился на волне ожиданий от глобальной нефтяной сделки. Поэтому теперь и до конца недели у наших внутренних игроков на валютном рынке, у представителей бизнеса, у населения может возникнуть желание прикупить в разумных количествах подешевевшую валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев.

«В первую очередь, чтобы подстраховаться от вполне возможного возврата доллара ещё раз в район 80 рублей, особенно на случай срыва предварительных договорённостей по сокращению добычи нефти.

Либо же на случай если нефтяные цены не особо и отреагируют на сделку. А такое вполне возможно: рынки многое и так уже отыграли заранее, поднялись с низов по нефти на ожиданиях. Любые дальнейшие возможные движения по нефти выше определяются уже не тем, на сколько миллионов баррелей экспортёры ужмутся в объёмах предложения, а только тем, как скоро сможет вообще восстановиться спрос.

Зависит этот момент уже исключительно от сроков окончания карантинов по всему миру, когда заработают предприятия. То есть нужно ждать, когда оживится вновь работа транспорта и будут шире задействованы производственные мощности, а одними искусственными усилиями нефтеэкспортёров дальше вряд ли можно добиться большего.

Любое временное понижение доллара в район 75 рублей или ниже может быть сейчас ещё и источником искушения для иностранного чисто спекулятивного капитала, который периодически пытается в этом году сыграть поочерёдно на слабости то одной, то другой валюты из числа так называемой группы валют развивающихся экономик.

Их жертвами за последние недели становились уже бразильский реал, турецкая лира, южноафриканский рэнд, мексиканское песо. Рубль в гораздо меньшей степени подвергался таким атакам.

И все потому что первоначальное ослабление российской валюты уже было очень быстрым, а дальше «потолок» валютных курсов крепко ограничили ЦБ и Минфин, продавая доллары и евро из резервов, причём не в самых больших пока количествах — в пределах от $50 до $200 млн в день. Так что вряд ли российские финансовые власти отпустят валютные курсы свободно плавать ещё выше.

В ближайшие день-два курс может колебаться широко, от естественных пределов в 73,50−75,50 руб./доллар снизу до возможно 77,50−78 руб./доллар сверху — такой может быть, например, реакция на первые новости с переговоров ОПЕК+ и от нефтяных партнёров из Техаса, из Бразилии, Канады. А дальнейший коридор колебаний может опять раздвинуться шире, в диапазон от 75 до 81 руб./доллар», — пояснил эксперт.

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