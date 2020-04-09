Москва, , 10:09 — REGNUM Пандемия нового коронавируса негативно повлияла на все отрасли российской экономики, государство должно оказать им адресную помощь. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Данил Шилков.

«Потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей», — сказал Шилков ТАСС.

Аудитор отметил, что для некоторых отраслей не действует эффект отложенного спроса. Это, например, предприятия общепита. Некоторые организации не могут работать в режиме онлайн, это ателье, салоны красоты, прачечные или мастерские по ремонту автомобилей. Поэтому должно быть рассмотрено деление отраслей и распределение адресной помощи.

По мнению Шилкова, предприятиям малого и среднего бизнеса и самозанятым гражданам государство должно значительно усилить поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля российский президент Владимир Путин поручил правительству подготовить программу по сохранению и поддержке компаний в условиях коронавируса.

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