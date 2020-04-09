Берлин, , 10:03 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen перестала собирать субкомпактные седаны Ameo, разработанные на базе модели Polo. Об этом сообщается на сайте RG.

Ameo производился с мая 2016 года только для индийского автомобильного рынка. Однако из-за низкого спроса сборку модели решили прекратить. За всё время с начала производства дилеры марки реализовали чуть более 50 тыс. экземпляров авто. Для сравнения седан Maruti Dzire в 2019 году в Индии приобрели 200 тыс. покупателей.

Пока автопроизводитель не сообщает, что будет выпускаться вместо уходящей модели в ультрабюджетном сегменте. Возможно в ближайшие годы Volkswagen сосредоточит усилия на создании моделей на новой платформе MQB — субкомпактного кроссовера Taigun и хэтчбека Polo последнего поколения.

Ранее СП FAW-Volkswagen приступило к сборке своего самого большого кроссовера, построенного на базе модели Teramont. Авто имеет заводской индекс VW416.

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