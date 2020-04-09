Иерусалим, , 09:59 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов страны Моше Калон объявили о расширении грантов для самозанятых израильтян, чей бизнес переживает трудные времена в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает 9 апреля The Times of Israel со ссылкой на заявление министерства финансов.

В сообщении министерства говорится, что смягчаются критерии получения гранта, кроме того, власти приняли решение повысить максимальную сумму, которую может получить самозанятый работник, до 10 500 шекелей (около 220 тысяч рублей).

Напомним, в Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 9 тысяч, на дни празднования Песаха правительство ужесточило ограничительные меры.