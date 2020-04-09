Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) определил бюджет на оказание гуманитарной помощи КНДР на уровне $22,5 млн, что на $3 млн больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад международной организации «Гуманитарные действия в интересах детей».

Согласно докладу, данные средства будут направлены на оказание продовольственной и медицинской помощи, а также использованы для реализации проектов по улучшению качества питьевой воды.

Известно, что в этом году организация намерена оказать помощь в лечении 95 000 детей в возрасте до пяти лет, предоставить 1,6 млн детей той же возрастной группы наборы витаминов и минералов, а также предоставить медицинскую помощь 35 000 роженицам.

Напомним, что в прошлом году на проекты по поддержке питания ЮНИСЕФ потребовалось $6,8 млн, на проекты здравоохранения — $6,8 млн, на проекты по очистке питьевой воды — $5,8 млн.