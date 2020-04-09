Токио, , 09:44 — REGNUM Дилеры компании Nissan приступили к приёму заявок на кроссовер Venucia Star (бюджетный аналог X-Trail). Об этом сообщает пресс-служба японского автопроизводителя.

Venucia Star является совместной разработкой компаний Nissan и Dongfeng. Первые авто появятся у клиентов уже в мае 2020 года.

Стоит отметить, что новинка во многом повторяет модель Nissan X-Trail. Новый кроссовер имеет такую же платформу — VSA. Она даёт возможность использования гибридного двигателя, подключаемого привода 4×4 и многорычажной задней подвески. Длина Venucia Star равна 4691 мм, а размер колесной базы составляет 2756 мм.

Под капотом машины установлен мягкий гибрид. Он включает в себя 190-сильный движок рабочим объёмом 1,5 л и батарею на 48 вольт.

Модель оснащена виртуальной приборной панелью и информационно-развлекательным комплексом с большим дисплеем размером 15,6 дюйма.

Напомним, дилеры компания Nissan в России реализовали в феврале 2020 года 5725 машин, что на 7% меньше прошлогоднего результата.

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