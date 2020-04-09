Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Увеличение безработицы на 15% в США, Великобритании, Германии, Франции и Испании обернётся потерей рабочих мест для примерно 37 млн человек. Такой прогноз сделали эксперты международного рейтингового агентства Fitch, сообщает пресс-служба организации.

Специалисты Fitch рассмотрели разные сценарии роста безработицы в США, Великобритании и крупных странах ЕС, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Они предположили, что произойдёт при увеличении безработицы на 5−15% от среднего показателя за IV квартал 2019 года.

Период самоизоляции, отметили они, будет сопровождаться потерей рабочих мест в значительных по историческим меркам масштабах. Так, при росте безработицы на 5% в США лишатся работы около 15 млн человек, на 10% — более 20 млн, на 15% — около 30 млн.

В Великобритании, Германии, Франции и Испании рост безработицы на 5% означает потерю 1−2 млн рабочих мест, на 10% — 5−6 млн рабочих мест, на 15% — около 6−7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Fitch спрогнозировало падение мирового ВВП в 2020 году на 1,9% в связи с пандемией коронавируса.

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