Петропавловск-Камчатский, , 09:59 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов в ходе заседания регионального Совета по проектной деятельности подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса все нацпроекты в регионе должны быть реализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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«Наряду с усилением мер по противодействию распространению коронавируса мы должны на постоянном контроле держать реализацию национальных проектов», — подчеркнул врио губернатора.

Общий объём ассигнований на реализацию нацпроектов в регионе составляет в 2020 году за счёт всех источников 7,5 млрд рублей. Из них 51% средств приходится на нацпроект «Демография», 19% на «Здравоохранение».

Владимир Солодов поручил правительству региона подготовить предложения для федеральных органов власти, которые позволят более эффективно выполнить поставленные задачи по улучшению качества жизни населения.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатора Камчатки Владимира Илюхина неоднократно критиковали за провал по основным нацпроектам, таким, как «Демография» и «Здравоохранение».