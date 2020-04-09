Тула, , 09:23 — REGNUM Компания Haval (принадлежит китайскому концерну Great Wall) на своем предприятии в Туле возобновляет выпуск машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Производство автомобилей возобновилось на тульском заводе китайской марки 8 апреля. В компании заверили, что принимают все необходимые меры безопасности в условиях распространения коронавируса.

«Мы обеспечиваем беспрецедентные меры безопасности для наших сотрудников, клиентов и партнеров в связи с пандемией коронавируса», — сообщили в пресс-службе.

Представители Haval также отметили, что машины, на которых перевозят работников компании, дезинфицируют. При этом для перевозки сотрудников используется бесконтактный корпоративный транспорт.

Ранее стало известно, что калининградский завод «Автотор» возобновит работу 13 апреля.

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