Бишкек, , 09:17 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) выделит Киргизии $20 млн на борьбу с распространением коронавируса в качестве инвестиционного проекта, сообщили 9 апреля, а пресс-службе министерства финансов республики.

Кроме того, в Исламский банк развития направлен список оборудования, медицинских препаратов и других средств, необходимых для борьбы с распространением коронавируса. В Киргизии рассчитывают, что Исламский банк выделит на эти цели $15 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава Исламского банка развития Бандар Хаджар обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса. Киргизский лидер попросил оказать помощь.

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