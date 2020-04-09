Барнаул, , 09:10 — REGNUM О том, как эпидемия коронавируса и самоизоляция повлияли на рынок недвижимости Барнаула, на своей странице в Facebook сообщил директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин:

«Если говорить про март 2020 года (когда никаких карантинных мер еще не было, но в воздухе было беспокойство по поводу коронавируса и в целом рынок настораживался), то он был сильно плюсовым в плане почти всех показателей. В сравнении с февралем количество обращений к нам выросло на 15%, сделок — на 19%, данных задатков — сразу на 38%. В общем, мы прирастали, как и рынок в целом. (Кстати, если брать март 2020 к марту 2019 года, то рост был еще более резким для нас: прирост обращений более чем на 120%, но здесь сыграл фактор роста конкретно нашего агентства).

Прошла первая неделя самоизоляции. И что мы видим? Резко снизилось количество обращений к нам. На 60% сразу. Если сравнивать первую неделю апреля 2020 с аналогичной неделей апреля 2019 года, то тоже видим спад — на 19%. Можно сделать вывод, что люди решили переждать со сделками как по покупке, так и по продаже жилья. Фактор это самоизоляции или общеэкономической ситуации с падением рубля — однозначно сказать сложно. Думаю, совокупность.

Кроме того, за первую неделю апреля на 10% сократилось количество квартир в Барнауле, висевших на продаже. Это тоже говорит о том, что люди отложили сделки. Будем наблюдать, что покажут следующие недели апреля. Уверен, они будут показательными».

Также Дмитрий Дворядкин поделился своим опытом перехода на удалённый режим работы:

«Мы в «Перспективе 24» полностью перешли на онлайн-работу — все 140 человек. Переориентировались мы при этом буквально за 2 часа: в 10 часов приняли решение, а в 12 уже учили людей дистанционно, отменив визит в наш офис. С 1 апреля мы вовсе закрыли наш офис, все работают удаленно.

Были, конечно, разные накладки, но это от непривычки. Думаю, за месяц адаптируемся, и не только мы. Например, мы уже провели несколько сделок дистанционно, они уже зарегистрированы в Росреестре, продавцы уже даже деньги получили. Есть сделки, которые полностью в онлайне провести не получается. Для таких МФЦ запустил предварительную запись с 6 апреля.

Как мы это делаем? Детали сделки обсуждаются в чатах (в ватсапе, телеграме, где угодно). Там же в переписке получаются необходимые для сделки согласия, которые в случае чего можно предъявить где угодно. Общаемся с клиентами по видеосвязи, связываем покупателей и продавцов между собой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за мировой эпидемии коронавируса во всех российских регионах ведены режимы самоизоляции и Алтайский край не стал исключением. По данным на 9 апреля в Регине зарегистрировано 19 заражённых COVID-19.

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