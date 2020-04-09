Москва, , 09:14 — REGNUM Список отечественных и зарубежных YouTube-каналов, позволяющих с пользой провести время, узнав много полезной информации об инвестициях, составило агентство РБК. В списке приведены 9 каналов.

Канал Bitkogan ведет профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган. Он рассказывает о происходящих в финансовом мире событиях, беседует с экспертами и отвечает на вопросы зрителей. Также он делится своим мнением, во что лучше всего вкладывать деньги частным инвесторам.

Канал Вредный инвестор ведет работавший ранее в «Открытии» и БКС частный инвестор Назар Щетинин. Он делится своим опытом о покупке акций и объясняет, почему купил те или иные акции. Также он рассказывает про отдельные компании и их бизнес. На канале присутствует множество обучающих роликов, которые будут полезны новичкам в мире инвестиций.

Александра Баязитова ведет канал Адские Бабки. Она выступает в своих видео в роли бабки с обвязанной полотенцем головой. Рядом с ней на столе сидит кот. В необычном формате Баязитова рассказывает о событиях в российской экономике и на фондовом рынке, общается с гостями и делится необычными финансовыми историями.

Автором канала Smirnova Capital выступает финансовый советник Наталья Смирнова. В своих видео она рассказывает, стоит ли во время кризиса инвестировать, как зарабатывать на бирже, строит прогнозы по ценам на нефть, состоянию рубля и экономики.

Канал Инвестиции на диване ведет частный инвестор Алексей Чечукевич. Он рассказывает о личном опыте инвестиций, объясняя, что и почему приобрел. На канале также имеются обучающие видео по основам инвестирования.

Канал Oxana Gafaiti ведет блогер Оксана Гафаити. Автор рассказывает о торговле на американском фондовом рынке акций, делает обзоры рынка США, дает оценку ценных бумаг. Канал может быть полезен тем, кто хочет погрузиться в детали рынка США или освоить трейдинг.

The Financial Diet — канал о личных финансах и инвестициях от Челси Фаган. Ролики оформлены на высоком уровне с красивой анимацией, позволяющей лучше разобраться в публикуемом материале. Ведущая проводит интервью с гостями, обсуждает заработки в разных отраслях экономики. Также у нее на канале имеются ролики, рассказывающие финансовые истории каких-либо людей.

Канал Two Cents ведут два супруга. Мужчина и женщина рассказывают про управление личными финансами и решение бытовых денежных вопросов. Рассказывают о психологии, объясняя, почему люди покупают ненужные вещи, и как с умом инвестировать, не потеряв все деньги.

Канал Wealth Hacker ведет Джефф Роуз, который делится экономическими новостями США и дает их оценку. Он рассказывает, как зарабатывает сам, и что для этого делает. Также на канале присутствуют обучающие видео для новичков.