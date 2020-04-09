Оренбург, , 09:02 — REGNUM ОАО «РЖД» отменило два поезда дальнего следования, курсировавших из Оренбуржья. В компании объяснили такое решение неблагоприятной эпидситуацией, из-за которой сократился спрос на железнодорожные пассажирские перевозки.

Из-за уменьшения пассажиропотока отменили поезда из Оренбурга в Самару и из Орска в Анапу. Кроме того, изменен график движения поезда Екатеринбург-Оренбург. Ранее состав отправлялся ежедневно, теперь — через день.

Движение поездов обещают восстановить после снятия режимов самоизоляции и при заполняемости вагонов до 50%.