Уфа, , 09:02 — REGNUM 222 многодетные семьи получат бесплатные продуктовые наборы в Уфе. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба общественной палаты Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, помощь будет оказана в рамках проекта «Время добра», который стартовал в республике. Это проект направлен на оказания помощи многодетным, малоимущим гражданам и тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации в связи с ситуацией по коронавирусу.

Отмечается, что в первую очередь помощь будет оказано семьям с пятью и более детьми. 9 апреля волонтеры доставят бесплатные продуктовые наборы по 222 адресатам в разные районы города. Стоимость каждого набора составляет 1155 рублей. В него входят самые необходимые продукты.

В ближайшее время подобные наборы получат малоимущие граждане и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Отмечается, что данная акция не является разовой, поэтому чиновники призывают присоединятся к ней предпринимателей и волонтеров.

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