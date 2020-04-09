Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области 11 апреля будет представлен список «предприятий, которым можно будет работать». Они смогут возобновить работу при условии соблюдения «жёстки мер безопасности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Глава региона отметил, что власти разрешат работать ещё ряду предприятий, список которых формируется в настоящее время правительством.

«Сколько продлится пандемия сейчас? Я думаю, не может сказать никто. По прогнозам некоторых учёных, даже до двух лет. Возможно ли остановить всю жизнь на два года? Думаю, нет. Поэтому, каким бы ни было трудным это решение, мы ещё расширим список предприятий, которым можно будет работать. Взамен мы поставили работодателям жёсткие условия, связанные с обеспечением всех мер безопасности для своих работников. Полный их перечень мы озвучим уже в субботу (11 апреля — прим. ИА REGNUM)», — пообещал Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разрешили возобновить работу ряду предприятий и организаций в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции, чтобы не допустить «обрушения экономики». В их числе — строительные магазины, зоомагазины, автосервисы и ремонтные мастерские, фотоателье, гостиничные комплексы, нотариальные и адвокатские конторы, тепличные комбинаты, it-кластер.

Заявлялось, что рассматривается возможность возобновления работы салонов красоты, массажных салонов и спа-центров.

Власти заверяют, что организации, нарушившие требования Роспотребнадзора, будут лишены возможности осуществлять свою деятельность. Для контроля в области созданы десять мониторинговых групп, которые за сутки проверили деятельность 20 крупнейших и наиболее социально значимых предприятий. Власти отмечают, что «были некоторые незначительные замечания, но они незамедлительно устранены».

Напомним, в настоящее время в регионе положительный результат первично подтверждён у «порядка 60» человек, официально федеральной лабораторией подтверждён пока только у четырёх жителей.