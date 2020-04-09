Кызыл, , 08:37 — REGNUM Правительство Тувы подготовило законопроект по снижению налоговой ставки для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, проект в ближайшее время внесут в региональное заксобрание.

При этом работающим по патентной системе предпринимателям радикально снизят сумму годового дохода.

«Он предлагает установить размер годового дохода для всех видов предпринимательской деятельности в размере 16 рублей 67 копеек, что довольно существенно, если учесть, что ранее в республике минимальный размер годового дохода был установлен в размере 100 тысяч рублей. При этом стоимость патента будет определена в 1 рубль», — отметили в правительстве.

Как подсчитали специалисты, нововведения позволят местным предпринимателям сэкономить около 362 млн рублей. Эта же сумма будет недополучена в республиканский бюджет.

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