Калуга, , 14:32 — REGNUM В Калужской области успешно начались весенне-полевые работы. Обеспеченность семенами составляет порядка 98,4%. Планируется засеять не менее 7% площадей. Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерства сельского хозяйства региона.

Активно ведётся подкормка озимых зерновых и многолетних трав Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

По данным ведомства, на территории области в эти дни также активно ведётся подкормка озимых зерновых и многолетних трав. Так, подготовку почвы уже начали хозяйства 21 района. Готово под посев 14 тысяч га в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Козельском, Малоярославецком районах. Госпредприятие «Калужская МТС» ведёт работы в Бабынинском районе, где подготовлено к возобновлению сельхозпроизводства 48 га посевных полей.

В 2020 году калужские аграрии намерены ввести в сельскохозяйственный оборот около 30 тысяч га ранее неиспользуемых земель.

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