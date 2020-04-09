Москва, , 08:30 — REGNUM По итогам марта 2020 года самым популярным представителем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России стал кроссовер Hyundai Creta. Об этом сообщает агентство «Автостат».

За прошлый месяц на российском авторынке было реализовано 6803 экземпляра южнокорейского кроссовера — на 5% больше, чем в прошлом году. Вторую строчку в топе занимает японский Toyota RAV4, чьи продажи в марте 2020 года увеличились в два раза, до 5293 единиц.

Тройку лидеров замыкает немецкий Volkswagen Tiguan. Продажи этого авто в марте выросли на 14%, до 3568 экземпляров.

Четвертое и пятое места соответственно заняли Nissan Qashqai (3392 ед.; +14%) и Renault Duster (3268 ед.; — 8%).

Кроме того, в десятку самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на российском авторынке также попали Lada 4×4 (2821 ед.; — 7%), Mazda CX-5 (2592 ед.; +46%), Mitsubishi Outlander (2554 ед.; — 3%), KIA Sportage (2538 ед.; +4%) и Nissan X-Trail (2422 ед.; — 13%).

Напомним, всего за март 2020 года в России было продано более 160 тыс. легковых авто — на 22,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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