Сеул, , 08:25 — REGNUM Центральный банк Южной Кореи принял решение заморозить учетную ставку на уровне 0,75%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ЦБ.

Известно, что данное решение было принято сегодня, 9 апреля, в ходе заседания совета по денежно-кредитной политике.

Напомним, что в июне и июле прошлого года Банк Кореи понижал учетную ставку на 0,25%, в ноябре 2019 года, январе, феврале текущего года — заморозил ее на уровне 1,25%, а в марте — вновь понизил на 0,5%.

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Специалисты ЦБ прогнозируют, что в 2020 году темпы роста экономики страны будут ниже февральского прогноза в 2,1%. Это связано с тем, что из-за коронавируса мировая экономика пошатнулась, финансовые рынки ключевых стран обвалились, цены на мировую нефть упали.