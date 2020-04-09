Москва, , 08:23 — REGNUM Бюджет России в 2020 году недополучит серьёзный объём доходов. Об этом на совещании с фракцией ЛДПР в Госдуме РФ заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Премьер-министр уточнил, что речь идёт как о нефтегазовых, так и иных доходах в федеральную казну. Причина этому — ситуация с пандемией коронавирусной инфекции.

«Мы уже серьёзно недополучим доходы —нефтегазовые, ненефтегазовые — в этом году из-за коронавируса. Это будет очень серьёзный удар по бюджету», — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что для решения задачи обеспечения всех бюджетов — региональных, местных и федерального — и помощи бизнесу в этой связи необходимо «всё объективно спланировать».

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Премьер-министр добавил, что значительные меры по поддержке бизнеса уже принимаются, однако в сложившейся ситуации они могут оказаться недостаточными.

«Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придётся актуализировать и думать о том, что ещё сделать, — сказал Мишустин. — Для этого мы отслеживаем ситуацию в ежедневном режиме. Реагируем немедленно, разрабатываем дополнительные решения по поддержке экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов заявил, что на фоне вызванного коронавирусом и падением цен на нефть кризиса правительство России в большей степени обеспокоено состоянием федерального бюджета, чем экономики страны. Однако, по его словам, со стороны властей системных, глобальных решений пока не принято. Титов подчеркнул, что ясного сценария и единого комплекса мер, как государство собирается помогать бизнесу, до сих пор нет.

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