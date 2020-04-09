Москва, , 08:24 — REGNUM Менее десяти млн баррелей нефти в сутки готова добывать Россия, соглашаясь на сокращение добычи в рамках сделки стран ОПЕК+ и других производителей нефти. Это подтвердили в Минэнерго России.

Российская сторона пойдёт на сокращение добычи в случае, если и другие страны пропорционально снизят объёмы добычи. Снижение Россией добычи составит 14% от уровня первого квартала 2020 года, который составляет 11,3 млн баррелей в сутки.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю», — сказал представитель Минэнерго ТАСС.

Ранее источники РБК уточняли, что участниками сделки могут стать США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны, добывающие в совокупности 70 млн барр. в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля участники ОПЕК+ и нефтедобывающие страны запланировали видеоконференцию, на которой должны приступить к переговорам о совместном сокращении добычи.

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