Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 8 апреля завершились ростом на 3,79%, до $33,65 за баррель. После выхода отчета минэнерго США цена опускалась до $31,52 на фоне резкого увеличения запасов нефти за минувшую неделю, завершившуюся 3 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно опубликованным данным, запасы сырой нефти в США за неделю увеличились на 15,177 млн/барр., (прогноз был +9,271 млн/барр.). Добыча нефти сократилась на 600 тыс. баррелей в сутки, до 12,4 млн баррелей.

Покупатели быстро пришли в себя. К закрытию дня они обновили внутридневной максимум. На новостях цена подскочила на 5,7%, до $33,87. Министры нефти Алжира и Кувейта заявили, что на переговорах обсуждается сокращение добычи нефти от 10 млн до 15 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 9 апреля, на торгах в Азии Brent подешевела на 2,22%, до $32,90. Участники рынка ждут результатов встречи ОПЕК+. План России и Саудовской Аравии — уговорить сократить добычу нефти не только страны ОПЕК+, но и партнеров по «Большой двадцатке».

Если все пройдет успешно, нефть двинется к отметке $40 за баррель, в противном случае покупатели вновь окажутся под давлением, которое будет зависеть от принятого решения. Если сделка провалится, то цена вернется к уровню $25,50.

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