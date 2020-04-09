Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Указ об уточнении бюджета Казахстана на 2020 год подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 8 апреля в пресс-службе главы государства.

В документе отмечается, что бюджет уточнен с учетом сложившийся ситуации в мировой экономике, изменением цен на товарных рынках, а также пандемией коронавируса.

Отметим, уточненный бюджет Казахстана рассчитан на основе курса доллара в 440 тенге и годовой инфляцией на уровне 9−11%. Доходы бюджета на 2020 год составят 6,4 трлн тенге ($14,7 млрд), расходы — 14,3 трлн тенге ($32,9 млрд).