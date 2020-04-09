Хабаровск, , 08:12 — REGNUM ДВЖД и власти Хабаровского края решают вопрос с поставками продуктов питания и товаров первой необходимости в отдалённые таёжные посёлки.

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Как сообщило ИА Хабаровский край сегодня, почтово-багажный вагон опять включен в состав поезда «Владивосток — Советская Гавань». Он делает остановки в таёжных посёлках и теперь туда можно доставить всё необходимое. Три почтово-багажных вагона уже отправлены в Верхнебуреинский район. Вагон «хозяйка» доставляет товары в труднодоступные посёлки Ванинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в таёжных посёлках Хабаровского края из-за проблем с багажными вагонами возник дефицит продуктов питания и прочих товаров первой необходимости.