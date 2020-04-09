Барнаул, , 07:33 — REGNUM Управление Росреестра по Алтайскому краю прокомментировало ситуацию, возникшую в связи с оформлением прав на недвижимость с использованием электронных сервисов, о которой ИА REGNUM рассказало в материале «Долг по ипотеке есть, а жилья — нет: как работают сервисы во время пандемии».

Пресс-секретарь управления Юлия Морозова отметила, что после проведения проверки специалистами Управления Росреестра по Алтайскому краю выяснилось, что заявка, о которой шла речь в публикации, с указанным пакетом документов поступила в АИС Юстицию 7 апреля 2020 года в 16:52:44 и была принята в работу, 8 апреля 2020 года регистрация была проведена успешно.

«Получается, что специалисты Сбербанка не отследили своевременно судьбу «зависших» документов, поэтому на стадии перехода из программы банка в АИС Юстиции прошёл довольно длительный промежуток времени», — отметила Морозова.

Руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю Юрий Калашников сообщил, что с начала объявления режима «самоизоляции» в крае большая часть услуг проводится именно через электронный документооборот, поэтому в ведомстве действует внутренний приказ, регламентирующий регистрацию электронных пакетов в течение суток.

«Данная ситуация находится на постоянном контроле руководителя и по состоянию на 08.04.2020 не зафиксировано ни одного нарушения сроков регистрации», — добавила пресс-секретарь.

Напомним, в 2019 году количество заявлений, поданных в электронном виде, от общего числа составляло 14,3%, тогда как в период с 31 марта по 4 апреля 2020 года в электронном виде поступило 40% обращений на регистрацию документов от общего количества поданных.