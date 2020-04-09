Сучжоу, Китай, , 07:32 — REGNUM В провинции Цзянсу на востоке Китая резко взлетел объем железнодорожных грузоперевозок за первый квартал 2020 года, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

В провинции было зафиксировано 287 железнодорожных рейсов с 22,3 тыс. контейнеров по направлению Китай-Европа за первый квартал. Общая стоимость товаров, перевезенных за этот период, взлетела на 44,1% в годовом исчислении, достигнув отметки 2,45 млрд юаней (около $347 млн).

Город Сучжоу, являющийся экономическим сердцем Цзянсу, стал ключевым вкладчиком в рост грузоперевозок. Из него было отправлено 32 поезда Китай-Европа только за март, что ан 40% больше, чем всего первые два месяца.