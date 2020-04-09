Курган, , 07:02 — REGNUM В Курганской области с 9 апреля начнут работать стоматологии, парикмахерские, ломбарды и МФЦ. Оперативный штаб региона по недопущению распространения коронавируса пересмотрел список подкарантинных предприятий, сообщает пресс-служба главы региона.

Все вышедшие из-под ограничительных мер предприятия должны строго соблюдать санитарные правила, услуги будут предоставляться по предварительной записи и не будут работать в воскресенье.

В новый перечень работающих предприятий вошли организации сферы ремонта и пошива одежды и обуви; парикмахерские и косметические салоны; стоматологии; туристические фирмы; станции техосмотра; ломбарды и микрофинансовые конторы; торговля компьютерами, стройматериалами, сантехникой, садово-огородными товарами.

Однако развлекательные заведения, рестораны и кафе остаются закрытыми.