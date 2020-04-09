Токио, , 06:36 — REGNUM Автопромышленная корпорация Toyota Motor продлила остановку своих 14 заводов в Северной Америке из-за ситуации с коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что заводы продолжат простаивать до 1 мая. Восстановление производства на этих предприятиях запланировано на 4 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля японская автокомпания Subaru приостановила производство своих автомобилей в Японии и других странах. На эту меру руководство компании пошло из-за трудностей с поставкой запчастей, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Subaru приостановит производство машин из-за коронавируса