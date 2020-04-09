Чебоксары, , 06:33 — REGNUM Правительство России утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии, согласно которой республика из федерального бюджета получит 5 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении врио главы региона Олег Николаев.

«Хорошие новости для Чувашии. Правительство России утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии, над которой мы долго работали. Это значит, что в ближайшие четыре года в экономику Чувашии придут 5 млрд рублей», — сообщил Олег Николаев.

По его словам, федеральные средства будут направлены, прежде всего, «на создание благоприятного инвестиционного климата»:

«Построим новые заводы, создадим новые рабочие места, а это — дополнительные доходы бюджетов всех уровней. Люди могут получать высокую заработную плату и строить успешную карьеру здесь, в Чувашии, а не уезжать на заработки в другие регионы».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в список депрессивных вошли десять регионов, в том числе Чувашия. Это регионы с худшими показателями по среднедушевым доходам жителей, безработице, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также безработице и инвестициям в основной капитал.

Каждый регион получил своего куратора из состава членов федерального правительства, у Чувашии это — глава Минпромторга Денис Мантуров. Были разработаны программы индивидуального социально-экономического развития.

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Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, говоря об усилении социальной поддержки, что «денег хватит на всё». В частности, «есть один фактор, который с одной стороны неприятный, но с другой — открывает определённые возможности»: это включение в число субъектов с низким социально-экономическим развитием. По его словам, с одной стороны, «конечно, неприятно что мы туда попали», но с другой, «регионы получат по 5 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития».