Чебоксары, 9 апреля 2020, 06:33 — REGNUM Правительство России утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии, согласно которой республика из федерального бюджета получит 5 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении врио главы региона Олег Николаев.
По его словам, федеральные средства будут направлены, прежде всего, «на создание благоприятного инвестиционного климата»:
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в список депрессивных вошли десять регионов, в том числе Чувашия. Это регионы с худшими показателями по среднедушевым доходам жителей, безработице, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также безработице и инвестициям в основной капитал.
Каждый регион получил своего куратора из состава членов федерального правительства, у Чувашии это — глава Минпромторга Денис Мантуров. Были разработаны программы индивидуального социально-экономического развития.
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Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, говоря об усилении социальной поддержки, что «денег хватит на всё». В частности, «есть один фактор, который с одной стороны неприятный, но с другой — открывает определённые возможности»: это включение в число субъектов с низким социально-экономическим развитием. По его словам, с одной стороны, «конечно, неприятно что мы туда попали», но с другой, «регионы получат по 5 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития».